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В Великих Луках пьяная женщина спровоцировала наезд автомобиля

В Великих Луках женщина спровоцировала наезд автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Великие Луки, это произошло утром 19 марта на Октябрьском проспекте, рядом со зданием инфекционной больницы.

По предварительной информации, женщина при переходе дороги в неустановленном месте спровоцировала наезд автомобиля «Тойота» без причинения ущерба. Наезда как такового не было, женщина «уткнулась в автомобиль», рассказали в ведомстве.

Пешеход с признаками алкогольного опьянения от госпитализации отказалась, место происшествия покинула самостоятельно.

ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.