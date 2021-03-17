В Великих Луках пьяная женщина спровоцировала наезд автомобиля

В Великих Луках женщина спровоцировала наезд автомобиля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Великие Луки, это произошло утром 19 марта на Октябрьском проспекте, рядом со зданием инфекционной больницы.
По предварительной информации, женщина при переходе дороги в неустановленном месте спровоцировала наезд автомобиля «Тойота» без причинения ущерба. Наезда как такового не было, женщина «уткнулась в автомобиль», рассказали в ведомстве.
Пешеход с признаками алкогольного опьянения от госпитализации отказалась, место происшествия покинула самостоятельно.
ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.