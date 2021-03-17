АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Рено Логан» перевернулся в Порховском районе

«Рено Логан» перевернулся в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 20 марта в 12.35 в дежурную часть ОМВД России по Порховскому району поступило сообщение о дорожном происшествии.

По предварительной информации, на автодороге Лудони – Павы - Боровичи водитель «Рено Логан» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель госпитализирован. Сообщается, что у него порезаны руки. Данные о личности водителя уточняются. В автомашине пассажиров не было.

Добавим, по информации из других источников ДТП произошло в деревне Павы.