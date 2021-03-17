Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова

Два автомобиля под управлением девушек столкнулись на Льва Толстого в Пскове

Две автомашины столкнулись в Пскове на парковке торгового центра

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова

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Две автомашины столкнулись в Пскове на парковке торгового центра

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Две автомашины столкнулись в Пскове на парковке торгового центра у дома 54 по улице Труда. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнулись «Ниссан» и «Хонда». Автомобили получили технические повреждения.