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Иномарка столкнулась с фурой в Псковском районе

В дежурную часть Псковского района около 8:09 поступило сообщение о ДТП в деревне Лопатино – столкнулись иномарка и фура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, водитель Renault Fluence 1976 рождения выезжал со второстепенной дороги в деревне Лопатино и не пропустил фуру МАЗ, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадали водитель Renault Fluence и его отец 1954 года рождения, который находился на пассажирском сиденье. Оба – жители Черехи. Пострадавшие получили незначительные травмы.