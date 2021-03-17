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В Палкино пьяный водитель сбил нарушившую ПДД женщину

В Палкино водитель Audi A4 сбил женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 20 марта около 15:30 у дома №3 на улице Садовой.

По предварительным данным, водитель иномарки, мужчина 1986 года рождения совершил наезд на пешехода, женщину 1980 года рождения, местную жительницу. В результате женщина получила ушиб мягких тканей головы, шейного и грудного отделов позвоночника, а также правой стопы.

На место выезжали сотрудники ГИБДД. В ходе проверки установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.