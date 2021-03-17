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Супруги из Петербурга пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

Супруги из Петербурга пострадали в ДТП на 260-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сегодня, 21 марта, около 9 утра водитель Nissan X-Trail мужчина 1960 года рождения, житель Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся.

По предварительны данным, в результате ДТП пострадали и водитель, и его супруга 1965 года рождения, которая находилась на пассажирском сидении.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщина - ушиб поясничного отдела позвоночника.

На момент проверки водитель был трезв.

На место выезжали ГИБДД, МЧС и медики. Пострадавшим оказана медицинская помощь.