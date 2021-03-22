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Автобус наехал на пенсионера на Привокзальной площади в Пскове. ФОТО

Автобус наехал на пожилого пешехода в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 23 марта около 10.20 на Привокзальной площади.

По предварительной информации, водитель автобуса «Скания», мужчина 1972 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода - мужчину 1947 года рождения, переходившего проезжую часть по линии тротуара.

У пешехода выявлена автотравма, под вопросом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. От госпитализации он отказался.

Водитель при проверке на месте оказался трезвым, ему предстоит еще она проверка на алкоголь в наркодиспансере. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю.