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Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору

Заслуженный артист России, заслуженный деятель культуры Псковской области, вокалист ансамбля русской музыки «Псков» областной филармонии Александр Либ попал в ДТП.

Фото Андрея Тарасова

Как сообщили Псковской Ленты Новостей очевидцы, авария произошла на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса. Управляя автомобилем «Шевроле», Александр Либ столкнулся с автомобилем ГАЗ.

Как он пояснил в интервью корреспонденту ПЛН, в момент ДТП он спешил на прием к губернатору по случаю присвоения ему почетного звания «Заслуженный деятель искусств».

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«Пытался найти место для парковки и въехал в колесо ГАЗа», - рассказал он. «Шевроле» заслуженного артиста РФ получило технические повреждения, теперь ему предстоит заменить бампер, фару и крыло. Участники аварии разъехались без составления протокола.

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