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Сбитого в Пскове пешехода доставили в областную больницу

Сбитого на улице Леона Поземского пешехода доставили в областную больницу. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Фото здесь и далее: Наталия Васильева

Сегодня, 24 марта, примерно в 14:00 у дома №92 по улице Леона Поземского водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», мужчина 1959 года рождения, наехал на пешехода — мужчину 1984 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка и медосвидетельствование водителя. «По внешним признакам водитель был трезв», - рассказала Юлия Федорова.