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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Ребенок пострадал в столкновении двух автомашин на трассе под Псковом. ФОТО

24.03.2021 17:17|ПсковКомментариев: 1

Ребенок пострадал в столкновении двух автомашин на трассе Петербург - Псков в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, это произошло 24 марта в 15:10 на 279-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель.

Жительница Невельского района 1989 года рождения, управляя автомашиной «Киа Соул», не обеспечила безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и врезалась в «Ленд Ровер» под управлением мужчины 1967 года рождения (житель Великого Новгорода), который двигался в попутном направлении.

Пострадала 10-летняя пассажирка «Ровера». Ее повезли в больницу. По предварительной информации, травмы незначительные.

Водители трезвые. Сообщается, что водитель «Ленд Ровера» объезжал справа автомобиль, который поворачивал налево на стоянку для грузовиков.

Добавим, рядом с местом происшествия произошло еще одно ДТП. Водитель ВАЗ-2115, житель деревни Подборовье врезался в дорожное ограждение. Он не пострадал и будет привлечен к административной ответственности.

Все автомобили направлялись в сторону Петербурга.

Теги: #ДТП #трасса р23 #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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