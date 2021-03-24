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В Пскове водитель «Рено» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту». ФОТО

В Пскове автомобиль «Рено» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, столкновение произошло 25 марта в 18.40 у дома №5 по улице Кузнецкой.

Водитель «Рено Логан», молодой человек 2000 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту Камри» под управлением мужчины 1967 года рождения.

Автомобили получили технические повреждения. Пострадавших нет.

Водитель «Рено» двигался от площади Победы в сторону моста 50-летия Октября. «Тойота» ехала со стороны моста.