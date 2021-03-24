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ВАЗ и ПАЗ не разъехались у АЗС

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-21150 и автобуса ПАЗ произошло вечером в пятницу, 26 марта, на территории автозаправочной станции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правоохранительных органах, ДТП произошло в 18.50 на 467 км автодороги Балтия в Великолукском районе.

25-летний водитель легкового автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу приближающемуся автобусу, в результате чего произошло столкновение. Водитель ВАЗа получил телесные повреждения.