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На месте трагедии в Островском районе частично открыто движение транспорта

Движение транспорта на месте трагедии в Островском районе частично открыто. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: группа «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что в деревне Крюки Островского района сегодня, 28 марта, произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей 2007 и 2013 годов рождения, брат и сестра. По предварительной информации, они двигались на мопеде по обочине дороги. При совершении съезда на дорогу произошло столкновение с микроавтобусом «Фольксваген», который ехал в попутном направлении.

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На месте дорожной аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. «В ходе проверки по факту ДТП устанавливаются обстоятельства случившегося. Из Пскова на помощь островским коллегам прибыли следователи следственного управления регионального УМВД», - рассказали в ведомстве.