АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Мицубиси» не уступил дорогу колонне военных машин в Пскове

ДТП произошло напротив торгового центра «Империал» в Пскове. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Андреев

По словам очевидцев, около 10.00 на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» не уступил дорогу колонне военных автомашин и врезался в «Урал». От удара «Мицубиси» развернуло на 180°, отмечают свидетели происшествия.

«Движение военными регулировщиками на перекрестке было перекрыто, колонну сопровождали машины ВАИ с включенными звуковыми и проблесковыми маяками в начале и в конце», - сообщает очевидец.