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Псковский суд отказал в оплате лечения пострадавшей в ДТП коровы

Дедовичский районный суд рассмотрел два встречных иска от водителя пострадавшего в ДТП автомобиля и от сельхозкооператива, чья корова стала причиной произошедшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

12 сентября на автодороге за поселком Дедовичи произошло ДТП. Водитель пояснил, что примерно за 5-7 метров он увидел перед автомобилем корову, которая выскочила из канавы с левой стороны и перебегала дорогу. Приняв меры к торможению, он не смог избежать столкновения с животным. При этом ДТП произошло вне зоны действия дорожного знака «Перегон скота».

Стоимость ремонта автомобиля мужчины составляет более 240 тысяч рублей. Этот случай не признали страховым, кооператив добровольно возместить ущерб не согласился. В то же время в суд поступил встречный иск от кооператива о возмещении материальных расходов на лечение коровы в сумме менее 5 тысяч рублей и упущенной выгоды от снижения надоев молока в размере более 20 тысяч рублей.

Выслушав стороны, суд частично удовлетворил иск водителя автомобиля к кооперативу и взыскал с него в пользу мужчины материальный ущерб в сумме 213 тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя, экспертизы, государственной пошлины.

Встречный иск сельхозкооператива о возмещении материальных расходов на лечение коровы и упущенной выгоды суд оставил без удовлетворения.