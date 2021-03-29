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Веб-камера зафиксировала утреннее ДТП с участием военной техники в Пскове. ВИДЕО

Веб-камера зафиксировала ДТП, произошедшее утром 31 марта с участием военного автомобиля «Урал».

Видео: pskovline.ru

Напомним, ДТП произошло напротив торгового центра «Империал» в Пскове. Как сообщил очевидец в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «Вконтакте», около 10.00 на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» не уступил дорогу колонне военных автомашин и врезался в «Урал». От удара «Мицубиси» развернуло на 180 градусов.

По информации ГИБДД Пскова, данное ДТП не зарегистрировано.

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