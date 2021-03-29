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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажир пострадал в ДТП на перекрестке Труда и Текстильной Пскове

01.04.2021 21:31|ПсковКомментариев: 0

Пассажир пострадал в результате ДТП на перекрестке улиц Труда и Текстильной. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОГИБДД УВМД России по Псковской области.

По предварительным данным, сегодня, 1 апреля, в 20:20 водитель Ford Focus, мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на световую опору возле дома №39 по улице Труда. Пострадал пассажир 1979 года рождения.

По словам очевидцев, пассажир получил ранения лица осколками лобового стекла. После столкновения он жаловался, что ничего не видит.

Водителю предстоит пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото Валентина Волкова, группа «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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