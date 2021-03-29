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Пассажир пострадал в ДТП на перекрестке Труда и Текстильной Пскове

Пассажир пострадал в результате ДТП на перекрестке улиц Труда и Текстильной. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОГИБДД УВМД России по Псковской области.

По предварительным данным, сегодня, 1 апреля, в 20:20 водитель Ford Focus, мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на световую опору возле дома №39 по улице Труда. Пострадал пассажир 1979 года рождения.

По словам очевидцев, пассажир получил ранения лица осколками лобового стекла. После столкновения он жаловался, что ничего не видит.

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Водителю предстоит пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото Валентина Волкова, группа «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте