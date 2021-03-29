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ДТП произошло во дворе детской поликлиники на Петровской в Пскове

ДТП произошло во дворе детской поликлиники на улице Петровской, 49 в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, здесь столкнулись две автомашины.

Водитель «Мицубиси» при движении задним ходом зацепил стоящий автомобиль «Рено». У «Рено» слегка поцарапан бампер. У «Мицубиси» пострадало зеркало заднего вида.

Происшествие оформили сотрудники полиции.

Водители обеих автомашин приехали для посещения детской поликлиники. На улице Петровской не хватает парковочных мест, на стороне поликлиники запрещена остановка и стоянка по нечетным дням. Периодически здесь работает «Паркон». Кроме того, у поликлиники отсутствуют парковочные места для инвалидов. Транспортная ситуация вынуждает водителей парковать автомашины во дворе, что и приводит к конфликтам.