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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека погибли в ДТП в Пустошкинском районе

03.04.2021 02:32|ПсковКомментариев: 0

Два человека погибли в ДТП сегодня ночью на 466 км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2115 и большегруза DAF. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, мужчина и женщина, погибли на месте, еще один пассажир - госпитализирован в реанимацию.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

На место происшествия направлены специалисты УМВД России по Псковской области для проведения тщательного осмотра места ДТП и оказания помощи коллегам УМВД России «Себежский».

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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