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Два человека погибли и пятеро получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю

2155 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области в период с 29 марта по 4 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по региону, выявлено 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное вождение в нетрезвом виде задержано 6 водителей.

За неделю на территории Псковской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибло.

ГИБДД призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.