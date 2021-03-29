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Два человека пострадали после наезда «Рено» на стойку знака в Плюсском районе

Два человека пострадали в результате наезда на стойку дорожного знака в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 3 апреля в 15.20 на автодороге Заполье - Гдов в деревне Большое Захонье.

Водитель «Рено Логан», мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения, наехал на стойку информационного дорожного знака.

В результате пострадал водитель и пассажирка 1981 года рождения. Госпитализация не потребовалась.

Водитель был трезв.