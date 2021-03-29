УАЗ опрокинулся в Пустошкинском районе, пострадал пассажир

УАЗ опрокинулся в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло 3 апреля в 20.40 на 6-м километре автодороги Забелье - Чурилово.
Водитель 1986 года рождения, управляя автомашиной УАЗ, не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения в сторону Забелья с последующим опрокидыванием. Автомашина получила повреждения, произошла полная деформация кузова.
Пострадал пассажир 1980 года рождения, он получил телесные повреждения средней степени тяжести.