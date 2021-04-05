АвтоМир / Происшествия / ДТП

Оштрафован водитель погрузчика, наехавшего на пешеходов в Пскове

Стали известны новые подробности о наезде погрузчика на двух пешеходов на улице Герцена в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, водитель не имел права управления.

Смотрите также Два пешехода пострадали в результате наезда мини-погрузчика в Пскове

Скриншот с видео ГТРК «Псков»

Установлено, что ДТП произошло 7 апреля около 12.20 у дома №7 по улице Герцена. Стоявший возле храма (дом №7) мини-погрузчик «Бобкэт С-300» начал движение и покатился вниз по асфальтированному спуску. Водитель попытался остановить его, сел за руль. И, как он утверждает, кричал прохожим о необходимости отойти в сторону. На пути следования погрузчик ударил женщину и мужчину. После он свернул с дороги и остановился у световой опоры. Водитель начал оказывать первую помощь.

Госпитализированы женщина 1966 года рождения и мужчина 1971 года рождения. У пострадавших выявлены закрытые черепно-мозговые травмы, ушибленные раны затылочной области. У мужчины также диагностирован ушиб грудной клетки.

Водитель - мужчина 1991 года рождения - был трезв. Права управления транспортом не имеет. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.7 часть 1 КоАП РФ за управление транспортом без права управления. Мужчина оштрафован на 5 тысяч рублей. Продолжается административное расследование по факту происшествия.