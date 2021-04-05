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Виновник ДТП в Бежаницком районе на год лишился водительских прав

Бежаницкий районный суд признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ и лишил мужчину права управления транспортом на 1 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что водитель, находясь на перекрестке равнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю под управлением потерпевшей, который приближался справа и пользовался преимуществом при проезде перекрестка.

Обвиняемый не стал снижать скорость. Напротив, он попытался объехать автомобиль и совершил ДТП, в результате которого потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.