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Водитель «Хонды» сбил юную велосипедистку на Индустриальной в Пскове

ДТП с участием подростка произошло на улице Индустриальной, 4/1 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по городу Пскову, сообщение о происшествии поступило в 19.35.

Водитель автомобиля «Хонда Цивик», молодой человек 1997 года рождения, совершил наезд на велосипедистку 2007 года рождения.

Девочку доставили для осмотра в детскую областную больницу, медики диагностировали ушиб мягких тканей.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Будет проведено медосвидетельствование водителя, по внешним признакам автомобилист трезв.