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Два автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал человек

Два автомобиля столкнулись в Великих Луках на пересечении улиц 3-й Ударной Армии и Мурманской утром 9 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по городу Великие Луки, по предварительной информации, в результате столкновения пострадал человек.

Фото: www.vluki.ru

По предварительной информации, водитель одного транспортного средства не уступил дорогу второму. Столкнулись «Ниссан икс трейл» под управлением мужчины 1980 года рождения и «Опель Вектра» под управлением водителя 1984 года рождения трезвы. Пострадала пассажирка одной из автомашин, у нее выявлен ушиб мягких тканей головы и кисти.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.