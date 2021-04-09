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Смертельное ДТП произошло на 28-м км дороги Цапелька – Струги Красные

Водитель «Газели» погиб в ДТП в Стругокрасненском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Авария случилась 11 апреля около 10.00. На 28-м км автодороги Цапелька – Струги Красные водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Пассажир автомобиля, по предварительным данным, в тяжелом состоянии госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.