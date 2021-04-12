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Три человека пострадали в ДТП с участием 17-летнего водителя в Псковском районе. ФОТО

Три человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, ДТП произошло 11 апреля около 3.00 на 2-м километре дороги Писковичи - Молгово.

Водитель автомобиля ВАЗ-2114, несовершеннолетний 2003 года рождения, не справился с управлением, на прямом участке дороги съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне автомашины находились женщина 1984 года рождения и ее дочь 2006 года рождения. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения, обе пострадали. У несовершеннолетней пассажирки выявлены компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб правого глаза, термический ожог правой стопы.

Пострадал и сам водитель. 17-летний молодой человек не имеет права управления транспортными средствами. Два дня назад он купил машину. Пассажирками были две его знакомые, которым он предложил прокатиться. С места ДТП водитель скрылся, позже его личность установили сотрудники полиции. Он тоже госпитализирован. У водителя взята кровь на экспертизу.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с тяжким вредом здоровью пассажирки.