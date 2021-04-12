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Переломы получил водитель «Форда» в результате ДТП под Великими Луками. ФОТО

Стали известны новые подробности о столкновении легкового автомобиля с автобусом в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в местном ОГИБДД, у водителя «Форда» выявлен открытый перелом нижней трети левого бедра, закрытый перелом левой ключицы, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки и легкого.

Мужчина госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу.

Как сообщалось ранее, 12 апреля в 21.16 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на 16-м километре автодороги Великие Луки – Невель.

Мужчина 1965 года рождения, управляя автомашиной «Форд Фьюжн», нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автобусом ПАЗ-4234 под управлением гражданина 1959 года рождения.

Водитель автобуса не пострадал. Оба водителя - жители Великих Лук.