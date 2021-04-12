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Пассажирка пострадала в столкновении «БМВ» и «Шкоды» на парковке псковского торгового центра

Пассажирка пострадала в столкновении двух автомобилей на парковке псковского торгового центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, это произошло 13 апреля в 15.10 в д. Борисовичи на улице Завеличенской у дома 23, на территории парковочной площадки ТРЦ «Fjord Plaza».

Произошло столкновение двух автомашин, двигавшихся навстречу друг другу - «БМВ» под управлением мужчины 1976 года рождения и «Шкоды Октавия» под управлением мужчины 1959 года рождения.

В ДТП пострадала пассажирка «Шкоды» - супруга водителя. У нее выявлен ушиб грудной клетки. Из травмпункта отпущена домой.

По факту ДТП проводится административное расследование. Устанавливается виновник происшествия.