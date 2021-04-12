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ДТП с участием автобуса произошло напротив «Империала» в Пскове

Еще одно ДТП с участием автобуса произошло напротив гипермаркета «Империал» в Пскове.

Фото: группа «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, сегодня, 15 апреля, в 12.20 на улице Коммунальной, 42 мужчина 1981 года рождения за рулем «Мазды» при перестроении на другую полосу не уступил дорогу автобусу «ПАЗ» под управлением водителя 1984 года рождения.

Автобус и автомобиль получили технические повреждения.

Напомним, днем ранее рядом с «Империалом» произошло ДТП с участием «Рено Меган» и автобуса №3.