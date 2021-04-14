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Пассажирка пострадала в столкновении двух автомашин в Пскове. ФОТО

Пассажирка пострадала в столкновении двух автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, столкновение произошло 16 апреля около 7:30 на улице Байкова, 10.

Водитель «Рено Сандеро», мужчина 1983 года рождения при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «ЗАЗ Шанс» под управлением мужчины 1980 года рождения.

Пострадала пассажирка «ЗАЗ» 1977 года рождения. На момент ДТП у нее выявлен ушиб передней брюшной стенки. Она госпитализирована в центральную районную больницу Псковского района.

Водители трезвые.