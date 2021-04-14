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Смертельное ДТП произошло на трассе Р-23 в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей произошло в субботу, 17 апреля. Сообщение о столкновении машин в Пустошкинском районе, на 445-м км трассы Р-23, поступило в 12.25, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Как сообщает со ссылкой на источник в ГИБДД пустошкинская районная газета «Вперед», водитель автомобиля «Лада Гранта», 1958 года рождения, житель Санкт-Петербурга, направляясь в сторону Опочки по автодороге Санкт-Петербург - Невель (445км+300м), в процессе движения совершил наезд на стоящую впереди, на ремонтируемом участке дороги на запрещающий сигнал светофора, фуру «Скания». В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.