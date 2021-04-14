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Подросток на велосипеде столкнулся с автомобилем в Стругах Красных

ДТП произошло в Стругах Красных 18 апреля. Как сообщает районная газета «Струги», это произошло в 14.50 на Проездном переулке.

Четырнадцатилетний мальчик на велосипеде выехал на рыночную площадь, в это же время из-за ларька показалась машина «Сузуки Витара». В результате произошло столкновение.

Поскольку машина двигалась на небольшой скорости, мальчик не сильно пострадал, но был отправлен на скорой помощи в межрайонную больницу. Водитель автомобиля трезвый.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД очередной раз призывают, будьте осторожнее. Особенно это касается детей и подростков, которые сейчас катаются на велосипедах.