Подросток на велосипеде столкнулся с автомобилем в Стругах Красных

ДТП произошло в Стругах Красных 18 апреля. Как сообщает районная газета «Струги», это произошло в 14.50 на Проездном переулке.
Четырнадцатилетний мальчик на велосипеде выехал на рыночную площадь, в это же время из-за ларька показалась машина «Сузуки Витара». В результате произошло столкновение.
Поскольку машина двигалась на небольшой скорости, мальчик не сильно пострадал, но был отправлен на скорой помощи в межрайонную больницу. Водитель автомобиля трезвый.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники ГИБДД очередной раз призывают, будьте осторожнее. Особенно это касается детей и подростков, которые сейчас катаются на велосипедах.