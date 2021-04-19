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В Бежаницах мотоциклист врезался в разворачивающийся ВАЗ

В Бежаницах мотоциклист врезался в разворачивающийся ВАЗ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло 18 апреля в 17.10 на улице Смольной.

Мужчина 1990 года рождения, управляя мотоциклом «Дирт-250», не выбрал безопасную скорость движения, нарушил правила расположения на проезжей части, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ 21099 под управлением женщины 1996 года рождения. ВАЗ двигался по своей полосе движения. Выключив левый сигнал поворота и заняв крайнее левое положение, водитель стала совершать маневр разворота, предварительно убедившись в безопасности маневра.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы, он доставлен в больницу.

В ГИБДД добавили, что согласно техническим характеристикам мотоцикла «Дирт-250», запрещается эксплуатация по дорогам общего пользования.