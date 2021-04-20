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Пенсионерку сбил водитель «‎‎Хендая» на Рижском проспекте в Пскове

Пенсионерку сбил автомобилист на Рижском проспекте в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

По предварительным данным, около 11:45 у дома №26 на Рижском проспекте водитель автомобиля «‎‎Хендай Солярис», мужчина 1955 года рождения, совершил наезд на женщину 1947 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате потерпевшая получила закрытый перелом левой кисти, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы лобной области. Ее доставили в областную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, будет проводиться освидетельствование водителя. По внешним признакам водитель трезв, сообщили в ведомстве.