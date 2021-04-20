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Велосипедист пострадал в ДТП в Себеже

Велосипедист пострадал в ДТП в Себеже, пишет районная газета «Призыв». Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 апреля на улице В. Марго.

Фото: «Газета "Призыв" Себеж» «ВКонтакте»

Легковая машина «Киа Рио» совершила наезд на велосипедиста. За рулем автомобиля находилась женщина, пишет издание. По словам очевидцев происшествия, «легковушки» на месте ДТП не было, зато приехала карета скорой помощи» и МЧС. Пострадавший велосипедист жив.

Публикацию о данном ДТП «ВКонтакте» прокомментировал мужчина, который вызывал ГИБДД на место происшествия и, по его утверждению, был на месте до окончания разбирательства. По его словам, водитель машины была на месте происшествия, машина стояла неподалеку. «И это не она сбила велосипедиста, а он, пересекая дорогу на велосипеде, врезался в правую сторону авто, не убедившись в безопасности маневра. Водитель в итоге признана пострадавшей, а велосипедист привлечен к административной ответственности», - утверждает он и приводит слова жителей соседних домов о том, что этот велосипедист постоянно опасно управляет своим велосипедом.