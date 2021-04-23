АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль врезался в дерево в Красногородском районе, водитель погиб

Водитель погиб при столкновении автомобиля «Ауди-80» с деревом в Красногородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в одном километре от деревни Ночево, поступило в дежурную часть в 11.57.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет, где столкнулось с деревом.

Личность водителя устанавливается, по факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.