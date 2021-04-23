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Три человека пострадали в ДТП в Печорах в ночь на 24 апреля

Три человека пострадали в ДТП в Печорах в ночь на 24 апреля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В 00:16 поступило сообщение о том, что у дома №62 на улице Юрьевской водитель автомобиля «Фольксваген Поло», житель Московской области 1985 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы шейного отдела позвоночника и грудной клетки.

В автомобиле также находилось два пассажира. Житель Калужской области 1981 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба и рваную рану нижней губы. У второго пассажира, жителя Санкт-Петербурга 1989 года рождения, - закрытый травматический перелом ребер и ушиб грудной клетки.