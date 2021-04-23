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Трое молодых гдовичей перевернулись на «Лексусе» по дороге в Псков

Автомобиль «Лексус» съехал в кювет и перевернулся по дороге в Псков. По предварительным данным, в машине на момент аварии находилось три человека. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Сегодня, 24 апреля, около 12 часов водитель автомобиля «Лексус», мужчина 1996 года рождения, ехал в сторону Пскова. Из-за мокрого снега с дождем дорога стала скользкой, машину занесло. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

С водителем ехали два пассажира — мужчина и женщина 1996 года рождения. Пассажирка получила ссадины на голове и травму пальца, в настоящее время ее госпитализировали.

По предварительным данным, водитель был трезв. Все пострадавшие — жители Гдова. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.