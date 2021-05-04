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Арестован виновный в смертельном ДТП на трассе Петербург-Псков

Сегодня, 6 мая, стало известно, что полиция задержала виновника смертельного ДТП, произошедшего накануне, 5 мая, на 149-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков.

Тогда водитель автомобиля «Кадиллак» по неустановленным причинам выехал на встречное движение и столкнулся со «Шкодой Рапид». В результате аварии в машине скорой скончалась пассажирка «Шкоды», водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Виновным в трагическом ДТП оказался 47-летний гражданин Закавказского государства. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.