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Стали известны подробности ДТП на трассе в Плюсском районе

ДТП с участием двух автомобилей произошло на 186-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков — Невель сегодня в 8.00. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД по Псковской области.

В деревне Заполье Плюсского района водитель автомобиля ВАЗ-21041, мужчина 1957 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем «Вольво», за рулем которого находился мужчина 1981 года рождения.

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По предварительной информации, госпитализация никому не потребовалась. Автомобили получили технические повреждения.