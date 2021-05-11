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Сотрудники псковского ОМОН помогли попавшему в ДТП водителю

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области помогли водителю автомобиля, перевернувшегося после съезда в кювет на федеральной трассе Санкт-Петербург – Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Росгвардейцы стали свидетелями ДТП, следуя к месту выполнения служебно-боевых задач. Происшествие обошлось без пострадавших.

Сотрудники ОМОН вызвали экстренные службы, с помощью проблесковых маяков автомашины ВАИ обозначили место происшествия и организовали движение транспорта с учетом сложившейся обстановки.

Затем они оказали водителю помощь в подъеме транспортного средства из кювета.