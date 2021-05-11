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8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля в Псковском районе

8-летняя девочка, ученица 2-го класса погибла под колесами автомобиля в Псковском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, на повороте в сторону деревни Решетино остановился рейсовый автобус и высадил девочку. При обходе транспортного средства она попала под колеса проезжавшего мимо автомобиля. От полученных травм она скончалась.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа УМВД и сотрудники ГИБДД. Движение по дороге частично ограничено. Выясняются все обстоятельства произошедшего.