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Опубликованы фото с места ДТП в Псковском районе, в котором погиб ребенок

Опубликованы фото с места ДТП в Псковском районе, в котором погиб ребенок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, по предварительной информации, на повороте в сторону деревни Решетино остановился рейсовый автобус и высадил 8-летнюю девочку. При обходе транспортного средства она попала под колеса проезжавшего мимо автомобиля. По уточненным данным, за рулем «Форда» находился водитель 1986 года рождения.

От полученных травм девочка скончалась.

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В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте происшествия продолжаются следственные действия.