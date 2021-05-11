Опубликованы фото с места ДТП в Псковском районе, в котором погиб ребенок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Напомним, по предварительной информации, на повороте в сторону деревни Решетино остановился рейсовый автобус и высадил 8-летнюю девочку. При обходе транспортного средства она попала под колеса проезжавшего мимо автомобиля. По уточненным данным, за рулем «Форда» находился водитель 1986 года рождения.
От полученных травм девочка скончалась.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте происшествия продолжаются следственные действия.