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В Пскове на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку

9-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

По предварительной информации, в 20.15 девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу у дома №36 на Октябрьском проспекте. Пострадавшую сбил водитель «Лады Приоры», мужчина 1996 года рождения.

В результате происшествия ребенок получил ссадину ушной раковины. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.