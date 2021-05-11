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Дедушку с внуком сбили на проспекте Гагарина в Великих Луках

Дедушку с внуком сбил автомобиль на проспекте Гагарина в Великих Луках. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Вечером 11 мая у дома №21, корпус 1 на проспекте Гагарина водитель, женщина 1985 года рождения, не уступила дорогу пешеходам, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пострадал 56-летний мужчина и мальчик 2015 года рождения. Мужчине диагностирован ушиб мягких тканей головы и, возможно, закрытый перелом 3-го шейного позвонка. Мальчик получил ушиб мягких тканей головы.