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Две женщины пострадали в ночном ДТП на улице Поземского в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали в ночном ДТП в Пскове. 12 мая в 00.11 у дома №102а по улице Леона Поземского столкнулись два автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Водитель автомашины «Ниссан Тиида», женщина 1998 года рождения, при выезде на главную дорогу совершила столкновение с автомашиной «Лада Гранта» под управлением мужчины 1966 года рождения.

В результате пострадала пассажирка «Ниссана» 1999 года рождения, у нее выявлен ушиб мягких тканей лица и грудной клетки. Пассажирка «Лады» получила множественные ушибленные и рваные раны лица. На данный момент медики отпустили пострадавших домой.

Оба водителя были трезвыми.