«Тойота» лишилась бампера из-за неправильного проезда перекрестка в Пскове. ФОТО

Фотография предоставлена ГИБДД УМВД по городу Пскову
Автомобиль «Тойота Ярис» лишился бампера из-за неправильного проезда кругового перекрестка в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 12 мая в 18.10 на улице Труда, 70.
Фотография предоставлена ГИБДД УМВД по городу Пскову
Водитель автомашины «Тойота Ярис», женщина 1985 года рождения, при въезде на перекресток не уступила дорогу «Ниссану Икс-трейл» под управлением мужчины 1969 года рождения.
Фото читателя ПЛН
В результате ДТП пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения. Особенно сильно пострадала «Тойота».