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«Тойота» лишилась бампера из-за неправильного проезда перекрестка в Пскове. ФОТО

Фотография предоставлена ГИБДД УМВД по городу Пскову

Автомобиль «Тойота Ярис» лишился бампера из-за неправильного проезда кругового перекрестка в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 12 мая в 18.10 на улице Труда, 70.

Фотография предоставлена ГИБДД УМВД по городу Пскову

Водитель автомашины «Тойота Ярис», женщина 1985 года рождения, при въезде на перекресток не уступила дорогу «Ниссану Икс-трейл» под управлением мужчины 1969 года рождения.

Фото читателя ПЛН

В результате ДТП пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения. Особенно сильно пострадала «Тойота».