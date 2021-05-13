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87-летняя петербурженка пострадала в ДТП в Плюсском районе

87-летняя петербурженка пострадала в ДТП вблизи деревни Нежадово Плюсского района. Дорожная авария произошла около 20.30 13 мая, сообщает газета «Плюсский край» со ссылкой на ОГИБДД,

Водитель автомобиля «Рено Логан», жительница Санкт-Петербурга, двигаясь по гравийной дороге из Плюссы в Нежадово, не справилась с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей медицинскую помощь и доставили в больницу. Женщину осмотрели врачи, причин для госпитализации не выявили.